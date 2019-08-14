Архангельск, , 13:34 — REGNUM

Сегодня океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров», построенное в центре судоремонта «Звёздочка» (Объединённая судостроительная корпорация), вышло в море на государственные испытания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦС «Звездочка».

В течение полутора недель в полигонах Белого моря сдаточная команда корабелов «Звёздочки» и экипаж ОИС отработают предусмотренные программой испытаний задачи по подтверждению проектных характеристик судна и проверят работоспособность всех систем и механизмов.

Напомним, в апреле этого года судно испытывали в ледовых условиях. «Академик Александров» подтвердил проектные технические и эксплуатационные характеристики и выполнил задачи взаимодействия с летательными аппаратами в движении и на стоянке. Ходовые испытания проводились в июне.

Ранее планировалось, что судно будет тожественно сдано заказчику в конце июля.

Справка:

Судно проекта 20 183 «Академик Александров» — океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса, предназначенное для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку. Проектант — ЦМКБ «Алмаз» (входит в АО «ОСК»).