Вашингтон, , 13:32 — REGNUM

В Соединённых Штатах 200 водителей тестируют беспроводную зарядку для электрокаров BMW 530е. Об этом 14 августа сообщается на сайте CarsWeek.

В проекте по демонстрации индуктивного зарядного устройства участвуют автолюбители, арендовавшие немецкий гибридный седан. В комплекте с седанам будет предоставлено беспроводное зарядное устройство. Оно будет установлено возле домов участников проекта.

Если эксперимент пройдет удачно, то индуктивные зарядные устройства появятся не только в Соединённых Штатах, но и в Европе.

Напомним, автокомпания BMW получила в РФ патент на промышленный образец машины, экстерьер которой похож на концепт-кар BMW Vision iNEXT, имеющий автономное управление.

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