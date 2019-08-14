Нью-Дели, , 12:36 — REGNUM

Французская компания Renault запустила серийное производство нового компактвэна Triber в Индии. Об этом 14 августа сообщается на сайте CarsWeek.

Сообщается, что модель Triber построена на той же платформе, что и Renault Kwid. Габариты авто: длина — 3 990 мм, ширина — 1 739 мм, высота — 1 637 мм. Размер колесной базы составляет 2 636 мм. Дорожный просвет новинки равен 182 мм, а объём багажного отделения составляет 84 л. Причём, сложив все кресла третьего ряда, можно получить уже 625 литров.

Экстерьер Triber выделяется необычной радиаторной решеткой, оригинальными дневными ходовыми огнями. Отдельно стоит отметить габаритные колесные арки и серебристые накладки на бамперах.

В качестве силового агрегата у «француза» бензиновый 73-сильный движок V3 объёмом один литр. Он работает с 5-скоростной «механикой» или с 5-скоростным «роботом». Привод у автомобиля только передний.

В продаже на индийском рынке новая модель появится 28 августа 2019 года.

Напомним, по итогам июля 2019 года бестселлером марки Renault в России стала модель Logan. За месяц данную модель приобрели 2753 российских автолюбителя, что на 15% меньше, чем в прошлом году.

Читайте также: Стоимость моделей Renault в России выросла — СМИ