Вашингтон, , 12:12 — REGNUM

Пользователи соцсети Instagram теперь могут создавать свои AR-маски (маски дополненной реальности) для stories. Об этом 13 августа сообщил официальный блог Facebook.

О том, как их делать пользователи могут узнать, посетив сайт Spark AR Studio. Таким образом, любой из них может, изучив инструкцию, создать собственную AR-маску. Стоит отметить: функция пока что доступна пользователям в публичном бета-режиме.

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Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг впервые рассказал об этой функции ещё на конференции F8, которая прошла в апреле 2017 года. Тогда он посвятил часть своего выступления освещению платформы AR Camera Effects.

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