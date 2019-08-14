Сан-Хосе, США, , 11:47 — REGNUM

Apple обвинили в том, что она фактически продает пространство для хранения данных облачных сервисов Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform под брендом iCloud, не информируя клиентов должным образом. Об этом 14 августа сообщил портал The Register.

Против компании был подан иск в окружной суд города Сан-Хосе, в качестве истцов выступили Андреа Уильямс и Джеймс Стюарт. Они заявили, что Apple фактически просто перепродает пространство облачных хранилищ, принадлежащих другим организациям, при этом не ставя в известность своих клиентов.

Уильямс и Стюарт заявили: они бы не выбрали iCloud, если бы знали, что передают свои файлы другим сервисам и фактически оплачивают их услуги. При этом истцы отметили, что в тексте соглашения для пользователей Китая компания сообщает этот факт.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Apple. Основанием стала жалоба компании «Лаборатория Касперского» на необоснованное отклонение компанией версий Kaspersky Safe Kids, из-за чего приложение лишилось части своих функций.

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