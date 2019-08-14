Вашингтон, 14 августа 2019, 11:44 — REGNUM

Немецкий спорткар Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года выпуска из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) был выставлен на аукцион Bring a Trailer. Об этом сообщается на сайте Bring a Trailer.

Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года
Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года
Carscoops

Немецкая компания выпустила всего Всего 1580 моделей 911 Carrera 2.7 Touring. Выставленный на продажу экземпляр был выпущен в количестве 185 штук. Его стоимость составляет 200 тыс. долларов. До конца аукциона осталось всего восемь дней.

Спорткар был импортирован в Соединенные Штаты в 2000 году. Последний владелец приобрел его в 2003 году. Пробег немецкого авто составляет 39 тыс. километров.

Напомним, что этот спорткар был выпущен в апреле 1973, а в начале 1980-х годов первый владелец машины поручил компании RUF Automobiles модифицировать двигатель Porsche 911 Carrera RS Touring до 2,8 л, а также установить новые компоненты подвески и более легкие бамперы.

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