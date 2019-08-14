Москва, , 11:22 — REGNUM

«Военно-промышленная компания» (ВПК), выпускающая внедорожники и бронеавтобили «Тигр», займется созданием бронетехники на гусеничном ходу. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

В ближайшее время специалисты завершают 17 опытно-конструкторских работ. Новая техника пополнит семейство бронированных машин легкого класса военного и двойного назначения.

«Это машины в новых весовых категориях, на новых шасси, в том числе и гусеничных», — пояснил Красовицкий ТАСС.

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Гендиректор ВПК добавил, что прорабатывается вопрос о покупке завода, производящего гусеничные шасси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Красовицкий рассказал о разработке в ВПК броневой стали, соответствующей зарубежным аналогам. Отечественная бронесталь будет обходиться заметно дешевле импортной.

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