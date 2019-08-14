Сеул, , 10:43 — REGNUM

Южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые фотографии нового внедорожника Mohave 2020 модельного года на своей странице в Facebook.

Kia Mohave Tarantas.news

Рестайлинговая модель обзавелась новыми передними крыльями и капотом. Бампера у авто также были обновлены. В отличие от прототипа выступающие части на радиаторной решетке не светятся. Оптика на передней части Mohave 2020 стала более габаритная.

Внедорожник идет с 20-дюймовыми дисками. Пока нет информации о размерах обновленного авто.

По предварительным данным, у Mohave 2020 под капотом будет турбомотор V6 на три литра. Однако о мощности авто пока также нет информации.

Напомним, в марте 2019 года на Сеульском автосалоне был представлен концепт Masterpiece нового внедорожника.

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