Челябинск, , 09:46 — REGNUM

Военные спасатели готовятся к старту космического корабля «Союз МС-14» с человекооразным роботом «Фёдором» на борту, отрабатывая эвакуацию условного космонавта. Об этом сообщает 14 августа пресс-служба Центрального военного округа.

Поисково-спасательная группа работает в Челябинской области. В тренировки включены прыжки с парашютом на воду, подъем капсулы с космонавтом из воды с помощью машин-амфибий «Синяя птица» и эвакуация при помощи грузоподъёмного устройства и вертолёта Ми-8.

В подготовке к космическому старту задействованы около ста военных спасателей и 20 единиц техники. Тренировки закончатся 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции предварительно намечен на 22 августа. Корабль доставит на орбиту антропоморфного робота Skybot F-850, известного как «Фёдор».

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