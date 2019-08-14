Владивосток, , 09:37 — REGNUM

Малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках заводских испытаний провел ракетные стрельбы в заливе Петра Великого в Японском море, сообщили 14 августа в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что экипаж корабля проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-МА».

"МРК успешно применил зенитные ракеты по мишени, имитирующей малоразмерную надводную цель условного противника», — говорится в сообщении.

В пресс-служба добавили, что после этого корабль осуществил пуск зенитной ракеты по имитированной воздушной цели — сбрасываемой парашютной мишени.

Напомним, малый ракетный корабль проекта «Смерч» спустили на воду в 1984 году, с 2017 по 2019 год корабль проходит ремонт, в ходе работ его перевооружили с ракетного комплекса «Малахит» на ракетный комплекс «Уран».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая под Владивостоком на полигоне соединения морской пехоты Тихоокеанского флота Горностай прошли открытые соревнования по практической стрельбе среди представителей силовых структур региона.

В рамках соревнований выступили более 80 участников, представляющих соединения и воинские части ТОФ и ВВО, дислоцированные в Приморском крае, а также специальные подразделения правоохранительных органов.

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