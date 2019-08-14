Вашингтон, , 09:22 — REGNUM

Американская автокомпания Ford на предстоящем Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, который начнется 15 августа 2019 года, представит Mustang Gulf Heritage Edition мощностью 800 л. с. Об этом сообщается на сайте Speedme.

Mustang Gulf Heritage Edition Motor1

Американская мастерская Brown Lee Performance подготовила специальную версию Ford Mustang в исторической лемановской ливрее Gulf. Внешне спорткар напоминает гоночные GT40.

Кроме того, мастерская установила на авто V8 с механическим нагнетателем на 5 л и теперь мощность мотора составляет до 811 л. с. Агрегатируется двигатель с 10-диапазонным «автоматом» или шестиступенчатой механической коробкой передач. Спорткар может быть исполнен в кузове фастбек или кабриолет.

Новая подвеска и детали обвеса Mustang Gulf Heritage Edition выполнены из углепластика.

Всего будут выпущены 119 спорткаров. Их стоимость будет составлять от 139 995 долларов.

Напомним, техасское авто-ателье European Auto Group собирается создать для спорткара Toyota Supra ручную трансмиссию.

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