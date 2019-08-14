Рим, , 08:31 — REGNUM

Итальянская компания MV Agusta продала с аукциона в Порто Черво (курорт на севере Сардинии) единственную версию спортивного байка F3 800 за 112 тысяч долларов (7,27 млн рублей). Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Мотоцикл выпущен в одном экземпляре. Полученные с продажи деньги будут направлены в благотворительный фонд для помощи детям.

В качестве силового агрегата у F3 800 150-сильный 3-цилиндровый мотор объемом 798 куб. см. По прямой максимальная скорость байка составляет более 240 км/ч. На данный момент это второй по скорости байк, выпущенный компанией.

Сообщается, что от стандартной модели данный мотоцикл отличается особой ливреей. По словам гендиректора MV Agusta Тимура Сардарова, все байки фирмы изготавливаются вручную.

Обычная модификация модели F3 составляет 19 617 долларов (1,27 млн рублей).

Напомним, за первый квартал 2019 года жители России купили почти на 90% больше новых мотоциклов, чем за аналогичный период 2018 года.

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