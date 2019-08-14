Москва, , 07:51 — REGNUM

Официальный представитель немецкого изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 944 автомобилей марки Mercedes-Benz Х-Class. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что отзыву подлежат автомобили реализованные в России с февраля по апрель 2018 года.

Выяснилось, что на определенных автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, который дополнительно установлен на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу.

«В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий», — говорится в сообщении Росстандарта.

Также сообщается, что в руководстве по эксплуатации некорректно указана информация о работе системы ESP.

Росстандарт информирует, что руководство по эксплуатации машины будет заменено. Кроме того, при необходимости будет также заменена инструкция по эксплуатации кунга, а также обновлено электронное руководство по эксплуатации.

Напомним, 8 августа Ford объявил об отзыве в США 14 135 внедорожников Explorers и Lincoln Aviators 2020 модельного года из-за отсутствия вкладки на центральной консоли рядом с рычагом переключения передач и некорректно работающей приборной панели.

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