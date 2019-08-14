Вашингтон, , 03:20 — REGNUM

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не собирается допускать к полетам авиалайнеры Boeing 737 MAX пока не убедится в их безопасности, заявил глава авиарегулятора Стив Диксон на пресс-конференции. Об этом сообщила газета Air Transport World.

Самолёт Boeing 737-8 MAX (cc) pjs2005

На вопрос журналистов о том, когда же FAA планирует вновь допустить 737 MAX к регулярным полетам, Диксон ответил, что конкретных сроков у авиарегулятора пока нет. Он подчеркнул, что возвращение самолета в эксплуатацию состоится лишь тогда, когда в ведомстве окончательно убедятся в его безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США включило в процедуру сертификации самолета Boeing 737 MAX новые тесты. Отмечается, что соответствующую меру авиарегулятор принял по просьбе коллег из Евросоюза. Теперь разработчики самолета должны будут не только устранить выявленные неисправности, но и смоделировать даже редкие внештатные ситуации на авиасимуляторах.

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