Москва, , 20:38 — REGNUM

Российская государственная корпорация «Роскосмос» завершила первый этап проектирования уникального космического «буксира». Об этом сказано в отчете «Роскосмоса» за 2018 год.

Речь идёт о транспортно-техническом модуле, который создается на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ).

В отчете «Роскомоса» за 2018 год сказано, что удалось завершить разработку конструкторской документации данного модуля, а также прошли автономные испытания некоторые составные части макета наземного прототипа ТЭМ.

Дальнейшая реализация данного проекта продолжается в рамках Федеральной космической программы.

Напомним, что в июне 2019 года стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с ядерным «буксиром» планируется построить на космодроме «Восточный» к 2030 году.