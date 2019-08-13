Архангельск, , 15:42 — REGNUM

Судостроительные предприятия Архангельской области должны делать ставку на уникальность проектов и географическое положение. Об этом на стратегической сессии ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области» заявил ее директор Сергей Смирнов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, у нас нет серийного судостроения. Наши компании не могут в силу тех или иных причин взять серию заказов. Почему это происходит? Это, прежде всего, климатические условия, дорогая электроэнергия, плюс северные коэффициенты. Все это накладывает отпечаток. Но даже в этих условиях судостроительные и судоремонтные компании находят возможности для строительства судов», — заявил Смирнов.

По мнению главы Ассоциации, архангельские предприятия не должны бороться за право быть первыми в типовых проектах.

«Мы не можем конкурировать в сегменте «река-море». Мы, безусловно, можем сыграть по-другому. Мы можем сыграть на уникальности реализуемых проектов и своем географическом положении. Доставка грузов в Арктику через наш порт имеет короткое логистическое плечо. Нам надо это систематизировать и развивать это направление», — заявил он.