Абу-Даби, , 15:27 — REGNUM

Итальянский суперкар Pagani Zonda Aether с 760-сильным мотором будет выставлен на аукцион в Абу-Даби 30 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Первоначальная стоимость суперкара составит 4,5 миллиона долларов (295 020 000 рублей). Последний раз подобная модель была выставлена на продажу семь лет назад. Стоит отметить, что это один из последних экземпляров Zonda, выпущенных в 2017 году.

Кузов авто покрыт карбоновым волокном с матовыми и глянцевыми вставками, которые контрастируют с красной отделкой.

Мотор объемом 7,3 л мощностью 760 л. с. идет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для того, чтобы уменьшить вес суперкара все дверные ручки были заменены на ремни.

Напомним, ранее стало известно, что один из шести суперкаров Ferrari Sergio выставит на продажу аукционный дом Gooding & Company на Пеббл-Бич (штат Калифорния).

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