Вашингтон, , 15:06 — REGNUM

Техасское авто-ателье European Auto Group работает над ручной трансмиссией для новой Supra. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Коробку передач для автомобиля тюнеры взяли от BMW. Впрочем, и 3,0-литровый мотор V6 тоже взят от «немца».

Сообщается, что цена замены «автомата» на «механику» Supra составит 12 тыс. американских долларов (около 730 тыс. рублей).

Напомним, мощность двигателя Toyota Supra 2020 модельного года составляет 335 «лошадей». Он агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» ZF. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется менее чем за 4,0 секунды.

Ранее компания Toyota заявляла, что никакой механической коробки передач в этой модели не будет, так как «автомат» переключает передачи быстрее человека. Тем не менее, многие автолюбители готовы пожертвовать динамическими характеристиками машины в пользу удовольствия от вождения.

Читайте также: В России стартуют продажи новой Toyota GR