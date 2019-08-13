Вашингтон, , 14:05 — REGNUM

В интернете появились рендерные изображения кабриолета Tesla на базе электрокара Model 3. Их разместил дизайнер Лем Винглей в своём Twitter.

Кабриолет Tesla 32cars.ru

«Некоторое время назад я разместил в Twitter рендер родстера Tesla, примерно такого же размера и формы, как Mazda MX-5. <…>. Я создал пару новых изображений. Дайте мне знать, что вы о них думаете!», — написал Винглей.

Однако компания Илона Маска не планирует выпускать версию родстера с открытым верхом. Для Tesla в приоритете выпуск кроссовера и пикапа, так как рынок двухместных кабриолетов небольшой.

Напомним, агент похоронного бюро из Норвегии Ян Эрик создал четыре катафалка на основе Tesla Model S. За четвертый электрокатафалк Ян Эрик хочет получить 1 999 000 норвежских крон (около 14,4 млн рублей).

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