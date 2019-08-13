Берлин, 13 августа 2019, 13:55 — REGNUM
Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило обновлённый 125-сильный Smart ForTwo. Об этом 13 августа сообщает портал 32cars.ru.
Автомобиль получил широкий обвес с расширенными крыльями, новыми боковыми юбками и передним фартуком. У заднего диффузора появились встроенные насадки выхлопной системы.
Тюнеры оснастили сити-кар новой «улыбающейся» радиаторной решеткой с вертикальными планками, модернизированным капотом и карбоновыми корпусами боковых зеркал.
Интерьер Smart ForTwo получил от дизайнеров несколько цветовых решений. Он отличается стилем и эргономичностью.
Самым главным техническим приобретением обновлённого сити-кара стал 125-сильный трехцилиндровый мотор с турбонаддувом на 0,9 л. Движок стал мощнее базового варианта на 35 «лошадей».
Напомним, китайская автокомпания Beijing Automotive Group Co. Ltd. (BAIC) приобрела 5% акций немецкого производителя машин класса люкс Daimler AG.
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