Москва, , 13:25 — REGNUM

Жители России израсходовали в 2018 году на покупку запчастей для легковых автомобилей 1 трлн 403,2 млрд рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специалисты агентства подготовили отчет «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», в рамках которого подсчитали общий объем вторичного рынка автомобильных компонентов и запчастей в России в 2018 году. Согласно этому отчету, этот показатель превысил 1 млн экземпляров различных деталей.

Стоит отметить, что самыми распространенными компонентами российского авторынка являются шины, детали подвески и масла. Причем большая доля у шин. Она составляет 12,3% от общего объема компонентов и запчастей на авторынке России. В 2018 году российские граждане потратили на покупку шин 172,8 млрд рублей.

Доля деталей подвесок составляет 10,6% (148,8 млрд рублей). На третьем месте — масла и технические жидкости, на покупку которых было израсходовано 108,2 млрд в 2018 году (7,7% от общего показателя).

Напомним, чаще всего автолюбители в России предпочитают покупать шины японской компании Bridgestone.

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