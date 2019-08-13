Вашингтон, , 13:05 — REGNUM

Электрический 700-сильный спорткар Chevrolet Camaro eCOPO Electric выставят на аукционе в американском городе Монтерее, штат Калифорния. Об этом 13 августа сообщает портал 32cars.ru.

На торги машина будет выставлена 16 августа 2019 года. Сообщается, что авто было построено Chevrolet совместно с компаниями Hancock и Lane Racing.

За основу нового автомобиля была взята модель COPO Camaro 2019 года. Электромобиль первый в модельной линейке GM получил 800-вольтовый аккумулятор. Батарея состоит из четырех модулей по 200 вольт. Вес каждого аккумулятора составляет около 79,4 килограмм. Автопроизводители расположили их по всему автомобилю для оптимального распределения веса.

Агрегат новинки развивает мощность более чем в 700 л. с. Он работает с автоматической трансмиссией Turbo 400. Максимальная скорость авто — более 225 км/ч.

Напомним, чтобы высвободить средства на производство электромобилей и беспилотников, автокомпания General Motors откажется от производства Chevrolet Malibu.

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