Москва, , 12:34 — REGNUM

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения нового универсала французского автопроизводителя Peugeot 508, который был представлен в 2018 году. Об этом сообщает RG.

Однако не стоит рассчитывать на то, что автомобиль вскоре появится в продаже на российском авторынке. Регистрация патента в базе ФИПС может означать, что компания таким образом хочет защититься от плагиата.

Стоит отметить, что планы французской компании видимо были скорректированы, поскольку российские автолюбители никак не могут дождаться появления в России обновленной флагманской модели Peugeot 508. Это авто должно было поступить в продажу уже летом 2019 года.

Напомним, на официальном сайте Peugeot вышел анонс о новом Peugeot 508. Однако дата старта продаж и цена на авто все еще неизвестны. По предварительной информации, в России появится модель с двигателем BlueHD, который будет идти в паре с 8-ступенчатым автоматом.

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