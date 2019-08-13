Москва, , 12:03 — REGNUM

Новый российский боеприпас «Гром-Э2», предназначенный для поражения целей с известными координатами и с использованием авиации, будет представлен широкой публике на четырнадцатом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который традиционно пройдет в Жуковском (Московская область). Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Авиационный управляемый планирующий боеприпас «Гром-Э2» размещается на авиационных пусковых или катапультных устройствах. Максимальная длина пуска 598-килограммового заряда составляет 50 км, высота пуска — от 500 до 12 000 метров, система наведения — инерциально-спутниковая. Точность наведения обеспечивается СНС «ГЛОНАСС» и/или GPS. Боевое снаряжение — контактное взрывательное устройство и две осколочно-фугасные боевые части, масса БЧ — 315+165 кг. Разработка боеприпаса принадлежит головному предприятию корпорации.

Также на авиационно-космическом салоне будут представлены несколько десятков других образцов и систем вооружения.

МАКС-2019 состоится в соответствии с распоряжением правительства России на территории аэродрома «Раменское» в Московской области с 27 августа по 1 сентября. В этом году партнёром мероприятия станет Китайская народная республика.

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