Набережные Челны, Татария, , 12:10 — REGNUM

По итогам шести месяцев 2019 года процент потерь от брака в себестоимости продукции КамАЗа уменьшился на 10 пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 13 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается, что большие результаты достигнуты Кузнечным заводом. Там снижение доли брака в выпуске уменьшилось на 27%. Это дало возможность уменьшить прямые расходы на 11,2 млн рублей.

Таких результатов автокомпании удалось достичь благодаря Стратегии трансформации качества, которая стартовала в 2018 году.

Среди главных задач программы — снижение количества рекламационных дефектов на 100 машин по результатам трёх месяцев эксплуатации на 10%. Другими задачами программы являются повышение до 86% уровня удовлетворенности машиной в момент покупки и до 89% уровня удовлетворенности покупателем сервисным центром.

Напомним, с января по июнь 2019 года продажи новых грузовых машин «КАМАЗ» составили 12,8 тыс. единиц, что на 6,3% больше прошлогоднего уровня.

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