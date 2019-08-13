Москва, , 11:37 — REGNUM

Реализацию IT-решений по проекту «Безопасный город» в Южно-Африканской Республике обсудили представители бизнес-делегации этой страны и концерна «РТИ Системы», сообщили в пресс-службе компании.

Как следует из сообщения, российские разработки могут быть использованы при создании Центров мониторинга и управления городской обстановкой в ЮАР, а также для модернизации соответствующей инфраструктуры.

«Участие в подобных совместных проектах — это часть корпоративной стратегии АО «РТИ» в области экспорта, где одной из приоритетных задач выступает диверсификация экспортного портфеля за счет поставок высокотехнологичных ИТ-продуктов», — сообщил генеральный директор концерна Максим Кузюк.

В ходе визита в Москву иностранная делегация ознакомилась с работой столичной системы видеонаблюдения и единого центра хранения и обработки данных, а также посетила Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. По итогу встреч специалисты ихз ЮАР отметили высокую эффективность решений и систем, разработанных и внедренных в России.

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