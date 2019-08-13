Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM

Боевую бронированную машину «Ладога» нашли в Ростовской области, 13 августа сообщает ИА «ДОН 24».

Эта машина известна как «танк ядерной войны», «танк Судного дня» и «тяжелый лимузин». Она предназначалась для высшего военно-политического руководства страны.

Вес машины составляет порядка 42 тонны. В танке могут свободно разместиться шесть человек. Он оснащен защитой от оружия массового поражения, мощной фильтровентиляционной установкой, баллонами с воздухом и кондиционером.

«Ладогу» уже передали в парк «Патриот» в городе Каменске-Шахтинском.

Напомним, что машина была создана для защиты от ядерного удара. Она имеет систему очистки от радиоактивной пыли. Максимальная скорость броневика составляет 70 километров в час, а запас хода — 350 километров. В СССР было произведено только пять подобных машин.

Напомним также, что в деле «Ладогу» опробовали в 1986 году. На ней проводилась разведка местности в Чернобыле после аварии на Чернобыльской АЭС.