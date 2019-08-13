Берлин, , 10:29 — REGNUM

Немецкая компания Porsche представит свой первый полностью электрический серийный автомобиль 4 сентября 2019 года. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что представлен электрокар Porsche будет одновременно на трех мероприятиях в Германии, Китае и Канаде.

Porsche Taycan будет оснащен двумя электродвигателями, мощность которых в сумме составит 600 л. с. Кроме того, у электрокара будут установлены аккумуляторы повышенной емкости, что позволит ему без подзарядки преодолеть расстояние до 500 км.

Для подзарядки этих аккумуляторов на 80% владельцу Taycan понадобится всего четыре часа. Сделать это можно будет при помощи специальных станций экспресс-зарядки. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 3,5 с.

Электромобиль поступит в продажу в Европе до конца 2019 года. Его цена, по предварительным данным, составит около 85 тыс. долларов (5,57 млн рублей).

Напомним, в конце июля стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche выпустил купе и кабриолет 911 Carrera нового поколения.

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