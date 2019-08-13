Стокгольм, , 10:33 — REGNUM

Разработчики из Mojang отказались от разработки «Супер Дупер графического пака» для Minecraft. Об это они рассказали на официальном сайте игры 12 августа.

По словам разработчиков, модификация с обновлённой графикой вызывала серьёзные проблемы с производительностью, поэтому от неё пришлось отказаться. Теперь компания планирует уделить внимание другим проектам.

Напомним, представители Mojang анонсировали «Супер Дупер графический пак» на игровой выставке E3 2017. По их словам, дополнение должно было полностью изменить графическую составляющую в игре.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России победила на международном чемпионате по PUBG