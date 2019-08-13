Москва, , 08:40 — REGNUM

В России дилеры JAC начали продажи обновлённого кроссовера JAC S5. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

JAC S5 Speedme

У обновлённого кроссовера в максимальной комплектации Intelligent появился сдвижной люк на крыше и легкосплавные колесные диски 18 дюймов с шинами 225/55 R18.

Кроме того, автопроизводители снабдили S5 Intelligent датчиками света, сенсорным экраном медиасистемы размером 7 дюймов. Также в автомобиле есть задние парктроники, система помощи при трогании на горку и зеркала с электрическим приводом и обогревом.

Под капотом китайского автомобиля в комплектации Intelligent стоит 150-сильный турбомотор объёмом 2 литра, который агрегатируется с 6-скоростной «механикой». В комплектации Luxury авто имеет атмосферный 136-сильный движок.

Привод у кроссовера только передний. Он снабжен многорычажной задней подвеской.

Стоит отметить, что стоимость машины в расширенной комплектации осталась прежней.

Напомним, на казахстанском автозаводе «СарыаркаАвтоПром» началась серийная сборка китайских пикапов JAC T6, предназначенных для России.

Читайте также: Китайский автопроизводитель JAC Motors оштрафован за мошенничество