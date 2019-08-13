Москва, , 08:12 — REGNUM

Генеральным директором американской компании General Motors в России и СНГ с 1 октября 2019 года станет Чиприан Сута. Об этом сообщает пресс-служба GM Россия.

Предыдущий глава российского отделения GM Эктора Вилларреала станет отвечать за работу компании в Юго-Восточной Азии.

Что касается нового руководителя российского офиса компании, то он будет работать в Москве. В сфере его ответственности будет расширение продуктовой линейки компании и повышение качества обслуживания владельцев машин Cadillac и Chevrolet.

Сообщается, что Сута учился в Румынии в университете Бабеш-Бойяи, где получил степень бакалавра экономических наук. В General Motors он начал работать в 2006 году на должности менеджера по корпоративным продажам в Румынии и Болгарии. Далее он перешёл на должность менеджера по продажам и маркетингу европейского региона.

С 2010 по 2018 годы он работал в Opel / Vauxhall. Там он отвечал за продажи автомобилей в Европе, а также за операционную деятельность по всему региону.

Напомним, для высвобождения средств на производство электромобилей и беспилотников, компания General Motors решила отказаться от изготовления Chevrolet Malibu.

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