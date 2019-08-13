Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 02:22 — REGNUM

Музейным экспонатом в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область) стал опробованный в Чернобыле уникальный бронированный танк «Ладога», пишет «Российская газета».

Бронетехника, о которой автор публикации упоминает как о «машине ядерного апокалипсиса», была выпущена в советское время для эксплуатации в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства.

Отмечается, что машины эти называли «тяжёлыми лимузинами», поскольку масса каждой составляла 42 тонны. Всего было произведено пять единиц «Ладоги».

У этих машин имеется мощная фильтровентиляционная установка, а также кондиционер и дополнительные баллоны с воздухом. Кроме того, внутри установлены устройства контроля внешней среды, телевизионные камеры, новейшие (для того времени) системы связи.

Первая единица была произведена в начале 80-х гг. на шасси танка Т-80. В качестве силовой установки на ней применяли 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, затем — ГТД-1250.

«Ладогу» можно было разогнать до 70 км/ч. Запас её хода составляет 350 км.

Отмечается, что машину применили в Чернобыле в 1986 г. при ликвидации последствий аварии — для разведки местности. Рассчитана «Ладога» на шестерых.