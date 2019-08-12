Москва, , 15:46 — REGNUM

Американская компания Tesla собирается провести внутреннее расследование после столкновения электрокара компании с эвакуатором в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управляющего партнера Moscow Tesla Club Игоря Антарова.

«Мы собрали всю информацию и передали в европейский офис компании Tesla. Европейский офис ведет внутреннее расследование. Они очень серьезно относятся к таким инцидентам, и они намерены сделать заключение по результатам расследования», — сообщил Антаров.

Он добавил, что водитель автомобиля Tesla не предъявлял жалоб относительно качества машины. Антаров отметил, что водитель и два пассажира авто смогли самостоятельно покинуть машину после столкновения.

Напомним, 10 августа на 40 км внутренней стороны МКАД электрокар Tesla столкнулся с эвакуатором. После удара американский электромобиль сгорел. В ДТП пострадали три человека.

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