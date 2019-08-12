Москва, , 15:28 — REGNUM

В июле 2019 года российский рынок новых лёгких развозных коммерческих автомобилей (LCV) вырос на 9,9%. Об этом 12 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по продажам авто сегмента LCV занимает российский бренд GAZ. За месяц модели данной компании приобрели 4,3 тыс. покупателей. Это на 2,9% больше прошлогоднего уровня. Если же брать объём продаж GAZ от общего количества всех коммерческих автомобилей в России, то он составит 40%.

Второе место в этом рейтинге занимают автомобили УАЗ. Их реализовано 1,5 тыс. единиц, что на 14% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкают машины американской марки Ford. Их в июле приобрели 1149 автолюбителей (+34,5%).

Четвёртое и пятое места по объёму продаж в сегменте развозных коммерческих автомобилей занимают соответственно Lada (1129 ед.) и Volkswagen (551 ед.).

Напомним, первое место по продажам на рынке LCV занимает Франция. За июль там был реализован 253 901 автомобиль, что на 5,6% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Читайте также: Россия заняла шестое место в Европе по объему рынка LCV