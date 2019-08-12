Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:54 — REGNUM

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3. Они были представлены главе российского ведомства сегодня, 12 августа, в ходе посещения Шойгу «Уралвагонзавода».

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Отмечается, что каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Это будет безэкипажная боевая машина с тяжёлым вооружением или с автоматическими пушками.

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Также на заводе министр обороны РФ проверил ход выполнения гособоронзаказа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года одно из подразделений «Уралвагонзавода» представило на форуме «Армия-2019» плавающую бронемашину 2С38, созданную в рамках проекта ЗАК-57 Деривация СВ ПВО. Зенитная артиллерийская установка разработана специалистами АО «ЦНИИ «Буревестник». Это плавающая гусеничная боевая машина способная стрелять, даже находясь в воде.