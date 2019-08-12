Москва, , 13:13 — REGNUM

Американская автокомпания General Motors объявила о выходе двух новых кроссоверов Cadillac XT6 и XT4 на авторынок России в конце 2019 года. Об этом 12 августа сообщает портал 32cars.ru.

Кроссоверы должны появится на российском рынке уже в декабре этого года.

По информации главного вице-президента GM Джулиана Блиссета, обе люксовые модели будут иметь 2,0-литровый турбированный мотор.

«Таким образом, модельная линейка кроссоверов Cadillac расширится до четырех», — сообщил Блиссет.

По его словам, официальная премьера кроссовера ХТ6 в России состоится в одно время с запуском новой модели на авторынках Соединённых Штатов и Китая. Пока информация о стоимости и комплектациях моделей не сообщается. Она будет доступна ближе к концу 2019 года.

Ожидается, что в 2021 году американская компания General Motors представит пятое поколение электрического внедорожника Cadillac Escalade, способного проехать на одной зарядке 644 км.

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