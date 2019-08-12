Хабаровск, , 12:51 — REGNUM

В Хабаровском крае с начала августа стали появляться машины с квадратными регистрационными знаками. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».

Стоит отметить, что квадратные регистрационные знаки предназначены для авто с нестандартным местом крепления. Официально ввести новый двухстрочный формат для российских машин собирались сначала с 1 января 2019 года, а затем отложили на 4 августа 2019 года. Однако вскоре этот срок и вовсе отложили на год.

Как пояснил начальник отдела РЭР ГИБДД по Хабаровскому краю Сергей Белорусов, ввод в действие нового стандарта действительно был перенесен на 4 августа 2020 года, но с правом его досрочного применения.

Сообщается, что пока квадратные номера в МРЭО (Межрайонный регистрационно — экзаменационный отдел) не выдают, но частные организации их могут изготовить. Причем установка такого номера предусматривается только сзади транспортного средства, к которым относятся все японские автомобили с правым расположением руля.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года самым покупаемым в России легковым автомобилем с правым рулем стала модель Toyota Corolla.

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