Тольятти, Самарская область, , 11:45 — REGNUM

У российского автопроизводителя АвтоВАЗа закончился трёхнедельный отпуск. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Сообщается также, что к работе приступило производственное предприятие Lada в Ижевске.

Кроме того, стало известно, что за время отпуска на автозаводах АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске была проведена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Модернизация коснулась также улучшения условий труда работников предприятия.

Напомним, 18 июля 2019 года Группа компаний АвтоВАЗ объявила об уходе в плановый корпоративный отпуск, который продлился с 22 июля по 11 августа.

Напомним также, что на заводах в Тольятти и Ижевске выпускается весь модельный ряд машин Lada, Datsun и некоторые модели Renault.

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