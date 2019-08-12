Москва, , 11:13 — REGNUM

Рейтинг самых продаваемых новых автомобилей китайских брендов на российском рынке по итогам первого полугодия 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Возглавляет рейтинг самых популярных автомобилей китайских брендов кроссовер Geely Atlas. За отчетный период в России было реализовано до 3279 этих авто, что в 5,3 раза больше, чем в прошлом году. На второй строчке — кроссовер Haval H6, продажи которого составили 2536 единиц, что в 3,2 раза больше по сравнению с первым полугодием 2018 года. На третьем месте обосновался кроссовер Chery Tiggo 3. За январь — июнь 2019 года его приобрели 1547 российских автолюбителей (-9%).

Далее идут модели, которые были проданы в количестве, не превышающем одну тысячу единиц. Это кроссоверы Lifan X60, продажи которых составили 873 экземпляров (-51%).

Далее следуют: кроссовер DFM AX7 (812 ед.; +43%), Lifan Solano (776 ед.; — 35%), кроссоверу Haval H2 (532 ед.; рост в 3,8 раза), кроссовер Lifan X50 (512 ед.; — 66%), а замыкают рейтинг два кроссовера Zotye — Coupa (508 ед.) и T600 (496 ед.; — 59%).

Напомним, что в общей сложности в России за период с января по июнь 2019 года было реализовано 16 000 новых китайских авто, что только на 0,5% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

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