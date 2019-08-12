Лондон, , 10:52 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в Британии было реализовано 157 198 новых автомобилей, что на 4,1% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации Британского общества автопроизводителей и автодилеров, это самый маленький результат продаж за июль с 2012 года. Стоит отметить, что отрицательная динамика на британском авторынке регистрируется пятый месяц подряд.

Всего с января по июль 2019 года продажи легковых машин в Великобритании составили около 1,4 млн штук, что на 3,5% ниже прошлогоднего уровня.

Больше всего на автомобильном рынке Великобритании в июле было продано американских моделей компании Ford — 17 049 единиц. Это на 6,4% больше, чем год назад. Вторую строчку в рейтинге заняли автомобили компании Volkswagen. В июле на британском рынке было продано 15 183 машин немецкого бренда (-9,4%). Третью строчку заняли авто Mercedes-Benz — 12 056 проданных машин (+5,8%). Четвертое и пятое места соответственно занимают Vauxhall (10 398 экз., — 11,7%) и Audi (10 322 экз., — 23,3%).

Напомним, в первой половине 2019 года более чем на 70% сократились инвестиции в автомобильный сектор Великобритании из-за опасений по поводу беспорядочного Brexit.

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