Москва, , 10:48 — REGNUM

В Москве проходят испытание 20 беспилотных автомобилей компании «Яндекс», сообщило 12 августа агентство «Москва».

Робот такси Цитата из к/ф «Вспомнить все» реж Пол Верховен. 1990. США

Беспилотники испытывают в районах Хамовники и Раменки. Указано, что машины уже выехали на улицы столицы. Тестируются автомобили «Яндекса», сделанные на базе машин марки Toyota Prius. На транспортных средствах имеются обозначения «беспилотный автомобиль».

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и российский IT-гигант «Яндекс» объявили о начале испытаний беспилотных такси в соответствии с подписанным в марте соглашением. На базе Hyundai Sonata в 2019 году 100 автономных машин такси будут введены в эксплуатацию.

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