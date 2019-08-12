Пермь, , 10:19 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года рынок машин с пробегом в Перми уменьшился на 6%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по июнь 2019 года вторичный авторынок в Перми уменьшился на 11 863 авто. Таким образом, падение перепродаж составило 6,4% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается также, что среди городов-миллионников России сильнее продажи подержанных автомобилей снизились только в Санкт-Петербурге и Москве.

Что касается самых перепродаваемых брендов автомобилей, то лидером здесь стала отечественная марка Lada. По итогам первого полугодия 2019 года тольяттинские модели заняли 23,5% пермского вторичного авторынка.

Вторую строчку рейтинга занимают машины японской компании Toyota. Доля этого бренда во вторичном авторынке — 6,8%. Тройку лидеров замыкает американский бренд Chevrolet (6,2%). На четвёртой строчке расположились машины южнокорейской марки KIA (6,1%).

Пятое место разделили Renault и Hyundai с одинаковыми показателями — 5,8%. Все эти шесть брендов занимают более половины (54,2%) вторичного авторынка Перми.

Напомним, авторынок России в июле 2019 года занял пятое место по продажам новых машин в Европе.

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