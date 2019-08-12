Москва, , 09:55 — REGNUM

По итогам июля 2019 года в России самой популярной машиной японского бренда Nissan стала модель Qashqai. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За июль Qashqai приобрели 1660 покупателей, что на 32% больше, чем годом ранее.

Всего с января по июль 2019 года было продано 12 930 машин этой модели. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Таким образом, Qashqai попал в топ-25 самых покупаемых автомобилей на авторынке России.

Напомним, за семь месяцев 2019 года в РФ было куплено 35 319 машин Nissan. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По итогам января-июля 2019 года Nissan занял восьмое место по продажам среди всех производителей автомобилей в России. При этом доля российского авторынка бренда составила 3,6%.

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