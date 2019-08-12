Москва, , 09:27 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года самым продаваемым люксовым автомобилем в России стала модель немецкой автокомпании Mercedes-Benz S-Класс. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Владельцами этой модели стали 252 российских автолюбителя, что эквивалентно 38% от всех продаж люксовых автомобилей за шесть месяцев 2019 года.

Второе место среди самых популярных в РФ авто сегмента Luxury занимает модель Bentley Continental GT. За отчётный период её приобрели 93 российских автолюбителя. На третьем месте расположился внедорожник Bentayga, который в России разошёлся тиражём в 78 экземпляров.

Четвёртое и пятое места занимают два итальянских кроссовера — Maserati Levante (59 ед.) и Lamborghini Urus (56 ед.) соответственно.

Далее идут: Rolls-Royce Cullinan (46 ед.), Rolls-Royce Wraith (20 ед.), Maserati Ghibli (9 шт.) и Lamborghini Aventador (8 ед.). Замыкают десятку лидеров Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost. В России за шесть месяцев купили по шесть экземпляров этих авто.

Напомним, всего с января по июнь 2019 года объём рынка новых машин сегмента Luxury составил 666 штук, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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