Москва, , 09:01 — REGNUM

Автобусы советского производства занимают 12% от всего автобусного парка России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в России на 1 января 2019 года было зарегистрировано около 50 тыс. автобусов советского производства (выпуска до 1992 года).

Больше всего зарегистрированных в РФ советских автобусов произведено на Курганском автозаводе. В нашей стране около 22,3 тыс. такой техники — около 45% от всех автобусов, произведённых до 1992 года.

Около 30% автобусов, выпущенных в Советском Союзе, принадлежит бренду «ПАЗ». Всего в России зарегистрировано 14,8 тыс. единиц этой автотехники.

Третьими по количеству советских автобусов являются модели Львовского автозавода. Они занимают 15% от всего российского автобусного парка советского происхождения — 7,5 тыс. единиц.

Напомним, с января по июнь 2019 года ПАЗ-3205 стал самой покупаемой моделью автобуса в России.

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