Москва, , 08:35 — REGNUM

Кредитом KIA Finance в июле 2019 года воспользовались более 54% российских клиентов дилеров южнокорейской марки KIA в России. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Всего с января по июль 2019 года автокредиты на покупку автомобилей KIA оформили более 45 тыс. жителей России, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярной моделью в рамках программы кредитования является KIA Rio. На неё приходится более 45% от общего числа кредитных договоров.

Напомним, в июле 2019 года в РФ в рамках программы продаж сертифицированных машин с пробегом «KIA Уверен» было реализовано 679 автомобилей. Это на 24% больше, чем в июле 2018 года.

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