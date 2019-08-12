Москва, , 08:18 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года реализация новых электромобилей в России составила 147 единиц, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой продаваемой моделью на российском рынке электрокаров в первом полугодии 2019 года стал кроссовер Jaguar I-Pace. Его приобрели 74 автолюбителя. Таким образом, данная модель занимает 50,3% этого рынка.

Вторую строчку в модельном рейтинге занимает Nissan Leaf. Эту модель предпочел купить 41 российский автолюбитель. Тройку лидеров замыкает автомобиль Tesla — Model X. Эту машину в России купили 17 человек. Четвёртое место заняла так же модель Илона Маска — Model S. За отчётный период в России было продано 7 единиц этого электрокара.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2019 года на авторынке России появилось по четыре новых экземпляра Renault Twizy и Tesla Model 3.

Напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что серийное производство российского полноприводного электрокара Zetta может начаться до конца 2019 года.

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