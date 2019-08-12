Москва, , 07:54 — REGNUM

В июле в России самой популярной машиной японской компании Toyota стала модель RAV4. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчётный период в России было реализовано 3360 кроссоверов RAV4. Это на 12% больше по сравнению с июлем 2018 года.

Второе место среди машин бренда Toyota занимает бизнес-седан Camry. За июль было куплено 2886 экземпляров данной модели — на 14% меньше прошлогоднего результата.

Всего компанией Toyota в июле этого года на российском авторынке было реализовано 9367 машин. Это на 4% меньше, чем в прошлом году. С января по июль 2019 года продажи Toyota в России составили 55 869 автомобилей (-2%).

Таким образом, компания Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. Причём рыночная доля бренда составила 5,8% против 5,7% годом ранее.

Напомним, ранее начальник отдела продаж и маркетинга компании Toyota в Европе Мэтью Харрисон заявил, что автопроизводитель планирует занять лидирующее положение на европейском рынке электрокаров. Стоит отметить, что на данный момент объём гибридных машин составляет около 50% реализации японской компании в Европе.

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