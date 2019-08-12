Пекин, , 04:16 — REGNUM

Сорок пять станций вдоль пекинской транспортной сети с 9 августа начали предлагать безналичный расчет за транспортные услуги, сообщили в муниципальной комиссии транспорта, передает агентство Синьхуа.

Услуга предоставляется на 55 пилотных вокзалах в торговых зонах вроде Ванфуцзина и Сиданя, а также в транспортных хабах на станциях пересадки вроде Пекинской железнодорожной станции, Саньюаньцяо, а также Терминале Т2 и Терминале Т3 столичного аэропорта.

Пассажире теперь могут купить билеты, пополнить свои карточки метро и оплатить тарифы путем сканирования QR-кода в билетных кассах или же на билетных автоматах, размещенных в пилотных станциях.

Ожидается, что все транзитные линии города получат полную поддержку оплаты по QR-кодам до конца августа текущего года. В настоящее время в Пекине зарегистрировано более 17 млн покупателей онлайн-билетов и пользователей QR-оплаты, которыми они воспользовались 600 млн раз с августа 2017 года.