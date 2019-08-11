Вашингтон, , 20:52 — REGNUM

Перспективный бомбардировщик ПАК ДА, работа над созданием которого ведется в России, может стать одним из самых ярких представителей самолетов «шестого поколения». Об этом говорится в статье журналиста Марка Эпископоса, обнародованной в издании The National Interest.

По его словам, у самолета ПАК ДА, который создадут «на основе современных решений», будут расширены боевые возможности и улучшена система пилотирования. Кроме того, воздушное судно оснастят ракетами с дальностью действия до 7 тыс. км.

Автор статьи отмечает, что дальность полета бомбардировщика, точных характеристик которого пока нет, будет достигать 12 тыс. км, при этом самолет сможет нести до 30 тонн полезной нагрузки.

По его данным, самолет ПАК ДА, первый прототип которого ожидается уже в 2021—2022 гг., уже совсем скоро может поступить на ВВС РФ.

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